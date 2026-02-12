Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Dr. Victor Diaconu Spitalul Memorial România: Incidența e tot mai mare

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Inclusă de Organizația Mondială a Sănătății pe lista afecțiunilor cronice, obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică și în România. Studiile recente rată că peste 40% dintre adulții din țara noastră au probleme din cauza kilogramelor excesive.

„Este o boală cronică care face ravagii în societatea noastră. Studiile arată o creștere semnificativă a cazurilor de obezitate în rândul populației adulte. Undeva la 43, 44% din populația adultă suferă de anumite grade de obezitate„ explică dr. Victor Diaconu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică – Memorial România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Mai grav este faptul că obezitatea afectează tot mai mulți copii. Ultimele date statistice arată că incidența obezității în rândul copiilor este mai mare decât cea înregistrată în rândul adulților.

„Partea mai înfricoșătoare este faptul că persoanele sunt 18 ani sunt afectate din ce în ce mai mult. 53% dintre copii au obezitate” mai spune dr. Victor Diaconu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică – Memorial România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Categorii: Exclusiv, Video
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