Operația clasică de schimbare a cristalinului. Beneficii și recuperare VIDEO

Intervențiile chirurgicale de schimbare a cristalinului se realizează atât clasic, cât și cu ajutorul laserului. În privința procedurilor clasice, recuperarea este mai lentă, însă riscurile sunt similare procedurii cu laser.

„O zi ochiul stă pansat. Intervenția nu durează foarte mult, cel mult 20 de minute. Se face cu două tipuri de anestezie, fie picături fie o injecție în colțul ochiului, pe care noi o preferăm pentru că ochiul rămâne fix în timpul intervenției. Nu doare deloc, iar pacientul este conștient” susține dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Recuperarea după o intervenție clasică de schimbare a cristalinului este mai lentă, iar pacientul trebuie să fie atent la regulile de igienă.

„Recuperarea este puțin mai lentă decât la laser. Mai multe picături, mai multă igienă și riscurile aferente care vin din schimbarea cristalinului” , mai spune dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.