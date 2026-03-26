Operația de micșorare a stomacului, ce beneficii are VIDEO

Gastric sleeve sau operația de micșorare a stomacului este recomandată atunci când lupta cu kilogramele nu mai poate fi dusă prin diete sau mișcare. Rezultatele sunt vizibile, în momentul în care micșorarea stomacului s-a realizat, iar beneficiile pentru pacienți sunt multiple spun medicii.

„Este o intervenție chirurgicală de tip restrictiv. Practic, se creează un stomac mai mic, un tub subțire, iar restul stomacului se îndepărtează. Are două efecte benefice: te saturi din porții mici și apare repede senzația de sațietate” susține dr. Daniel Andrei, medic primar chirurgie generală Ponderas Academic Hospital – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Un beneficiu al acestei operații este că dispare pofta pentru alimentele nesănătoase și intens procesate.

„Prin îndepărtarea a 80% din stomac, pacienții nu vor mai avea acea senzație de foame, se va diminua. S-a observat că dispar anumite pofte pentru alimentele nesănătoase” mai spune dr. Daniel Andrei, medic primar chirurgie generală Ponderas Academic Hospital – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.