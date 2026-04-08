Ministrul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de reformă a activității spitalelor ce vizează modalitatea de organizare a gărzilor și conferă flexibilitate medicilor care efectuează intervenții chirurgicale.

„Blocul operator poate funcţiona în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive” iar „a doua tură nu înlocuieşte garda, ci prelungeşte activitatea programată (…) Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenţii şi timpi de aşteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient” spune Rogobete.

Servicii organizate în două ture

Serviciile din Ambulatoriu sau spitalizare de zi pot fi organizate în două ture , potrivit actului normativ.

„ Aceeaşi logică se aplică şi în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcţie de adresabilitate şi de echipele disponibile. Decizia de organizare aparţine medicului şef de secţie, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare şi cu nevoia reală de servicii” mai spune Alexandru Rogobete.

Cum vor fi organizate gărzile?

Reforma pusă în transparență decizională vizează și modalitatea de organizare a gărzilor.

„Totodată, clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgenţă, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu şi, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi – garda intervenţională, pentru specialităţile cu acest specific (cardiologie intervenţională, neurologie intervenţională, radiologie intervenţionalǎ etc.)” a mai spus Alexandru Rogobete.

Pe de altă parte, ministrul a mulțumit profesioniştilor din sănătate, manageri de spitale, societăţi profesionale şi sindicatelor reprezentative care au participat la acest proces „pentru a ajunge la o formulă echilibrată de reaşezare a sistemului”.