OUG care prevede excepții privind aplicarea măsurii de neplată a primei zile de concediu medical, în dezbatere publică

Ministerul Sănătăţii a publicat, vineri, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, apreciind că, în caz contrar, se ajunge la diminuări repetate ale indemnizaţiei pentru mai multe categorii de bolnavi. Potrivit documentului, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate mai multe certificate de concediu medical succesive, diminuarea indemnizaţiei se aplică o singură dată, cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale emise.

”În forma actuală a reglementării, diminuarea indemnizaţiei se aplică pentru fiecare certificat de concediu medical emis, indiferent dacă acestea sunt eliberate pentru acelaşi episod de boală, în mod succesiv, conform protocoalelor medicale şi evoluţiei clinice a pacientului. Această abordare conduce, în practică, la diminuări repetate ale indemnizaţiei pentru aceeaşi perioadă de incapacitate temporară de muncă, ceea ce depăşeşte scopul iniţial al măsurii şi generează efecte disproporţionate”, arată iniţiatorii în Nota de fundamentare.

Potrrivit acestora, această situaţie afectează toate categoriile de asiguraţi, în mod deosebit bolnavii din următoarele categorii:

1. pacienţii cu boli cronice, care necesită monitorizare permanentă şi concedii medicale acordate etapizat;

2. pacienţii cu afecţiuni oncologice sau hematologice, pentru care tratamentele sunt structurate în cicluri succesive, impunând eliberarea mai multor certificate de concediu medical pentru aceeaşi afecţiune;

3. bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, ale căror tratamente sunt strict reglementate prin protocoale terapeutice;

4. femeile însărcinate şi femeile aflate în concediu de risc maternal, care beneficiază de un regim special de protecţie, potrivit legislaţiei naţionale şi europene.

”Aplicarea diminuării indemnizaţiei pentru fiecare certificat medical succesiv conduce la pierderi financiare repetate pentru aceste categorii de persoane, afectând stabilitatea lor financiară într-o perioadă în care costurile asociate tratamentului medical şi îngrijirii sunt deja ridicate. În cazul pacienţilor vulnerabili, există riscul real ca aceste pierderi să determine renunţarea la tratament, amânarea prezentării la medic sau nerespectarea indicaţiilor medicale, cu consecinţe negative asupra stării de sănătate şi asupra sănătăţii publice”, se mai arată în Nota de fundamentare.

În ceea ce priveşte femeile însărcinate şi cele aflate în concediu de risc maternal, potrivit iniţiatorilor OUG, ”diminuarea indemnizaţiei contravine principiilor de protecţie a maternităţii şi sănătăţii femeii, consacrate atât în legislaţia naţională, cât şi în actele normative europene privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi egalitatea de tratament”.