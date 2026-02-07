Pacientă diagnosticată cu patru tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia

O femeie de 63 de ani, diagnosticată cu patru tipuri de cancer a fost operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia. Inițial, cazul părea inoperabil din cauza stadiului avansat al bolii.

„În această etapă, pacienta a urmat tratament oncologic neoadjuvant, care a condus la reducerea dimensiunilor tumorilor şi a permis ulterior abordarea chirurgicală”, precizează sursa citată.

Intervenţia a fost realizată de şeful Secţiei Obstetrică-Ginecologie, medicul primar Cristian Ţibea, cu sprijinul echipei medicale din cadrul secţiei şi al medicului anestezist Ovidiu Ţuhaşu, care a asigurat anestezia pacientei.

Operaţia a constat în îndepărtarea uterului şi a ganglionilor abdominali prin abord laparoscopic, îndepărtarea ambelor tumori mamare cu conservarea sânilor, precum şi îndepărtarea ganglionilor axilari (limfadenectomie axilară, sectorectomie mamară).

Toate procedurile au fost efectuate în cadrul aceleiaşi operaţii, intervenţia având o durată totală de aproximativ patru ore.

”Cazul prezintă un grad ridicat de complexitate, fiind extrem de rară diagnosticarea concomitentă a trei tipuri diferite de cancer la aceeaşi pacientă, toate aparţinând aceleiaşi sfere patologice. De asemenea, o altă particularitate o reprezintă faptul că, deşi pacienta s-a aflat iniţial într-un stadiu avansat al bolii, tratamentul oncologic a permis ulterior o intervenţie chirurgicală la nivel mamar şi o abordare minim invazivă pentru patologia ginecologică”, se artă în comunicatul transmis de spital.

Pacienta beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate, iar starea sa de sănătate este monitorizată în continuare.