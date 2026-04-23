Pacienții cu parodontoză pot purta aparat dentar? Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Parodontoza este o boală dentară care are ca efect pierderea dinților. Sunt însă anumite situații în care și pacienții care suferă de boală parodontală pot purta aparate dentare.

„Într-un stadiu incipient, parodontoza reprezintă o indicație pentru stabilizare ortodontică. Un pacient cu această problemă, cu dinții înghesuiți, are nevoie de aparat ortodontic, pentru alinierea dinților înghesuiți și igiena să se realizeze mult mai bine. Dacă dinții ar fi suprapuși, s-ar putea observa că nu este posibilă igienizarea. La pacienții cu parodontoză incipientă este necesar să facem reabilitare ortodontică” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În cazul pacienților a căror boală parodontală se află într-un stadiu avasant, purtarea aparatelor dentare este contraindicată.

„La pacienții cu parodontoză deja instalată, unde rădăcina dentară nu mai este susținută integrală de os, iar cantitatea de os scade din ce în ce mai mult și rădăcina este susținută pe jumătate din lungimea ei în osul mandibular. Dacă am aplica forțe asupra acestui dinte, l-am scoate de tot din gură” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.