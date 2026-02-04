Pacienții oncologicii trebuie să aștepte 800 de zile pentru acces la medicamente inovatoare

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România atrage atenția cu privire la discrepanțele privind accesul la terapii inovatoare dintre pacienții din România și cei ai altor state din UE.

Dacă în alte state bolnavii așteaptă până la 500 de zile, în România timpul de așteptare este de 800 de zile.

„Analiza se bazează pe raportul Patients W.A.I.T. Indicator, care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și accesul efectiv al pacienților la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces complet la doar 19%, respectiv 33 de medicamente” afirmă Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

Mai mult, forumul atrage atenția că peste 80% din medicamentele inovatoare din UE nu sunt disponibile pentru pacienții români.