Paștele la Prima TV – filme de excepție, invitați speciali și ediții de sarbatoare la Exclusiv VIP

Prima TV pregătește un program special de Paște, cu filme blockbuster, ediții de sărbătoare ale emisiunii „Exclusiv VIP” și invitați care aduc pe micul ecran spiritul sărbătorii, tradițiile și poveștile de viață care inspiră.

În seara filmului românesc, vineri, de la ora 20.00, Prima TV difuzează producția de referință Ștefan cel Mare, un clasic al cinematografiei românești care evocă una dintre cele mai importante figuri ale istoriei noastre și victoria de la Vaslui.

Tot în Vinerea Mare, de la ora 14.50, emisiunea „Exclusiv VIP” pregătește o ediție specială dedicată sărbătorilor pascale, cu invitați de marcă și povești emoționante despre credință, viață și momentele în care divinitatea și-a făcut simțită prezența. În prima parte a emisiunii, telespectatorii se vor întâlni cu îndrăgita artistă Corina Chiriac, cu părintele Constantin Necula și cu reputatul medic și profesor Dumitru Constantin-Dulcan. Aceștia vor împărtăși povești de viață și de suflet, amintiri din copilărie legate de Paște, dar și momentele în care au simțit că Dumnezeu le-a călăuzit pașii. Dialogurile vor aduce în prim-plan credința, tradițiile pascale și puterea spirituală a acestei perioade, într-o atmosferă profundă și emoționantă.

În weekendul pascal, Prima TV continuă programul special cu ediții speciale „Sănătate cu stil”, „Life & style” sau „România, cine ești?”

Tot sâmbătă, de la ora 13.00, emisiunea „România, cine ești? ” propune o ediție specială dedicată unuia dintre cele mai importante proiecte culturale și turistice din România. Invitații emisiunii sunt fondatorii Via Transilvanica, traseul care traversează România și spune, kilometru cu kilometru, povestea identității și a patrimoniului nostru cultural. Discuția aduce în prim-plan ideea de redescoperire a României și a valorilor care ne definesc ca națiune.

Seara de sâmbătă continuă cu filmul romantic The Age of Adaline (Secretul lui Adaline), difuzat pe 11 aprilie, de la ora 20.00, o poveste emoționantă despre iubire, destin și misterul timpului.

Duminica, 12 aprilie, de la ora 11.00, emisiunea Sănătate cu stil difuzează o ediție specială ce include un interviu amplu cu profesorul Mircea Miclea, o conversație despre echilibrul interior, sănătatea minții și modul în care putem să ne reconectăm la valorile esențiale.

Luni, 13 aprilie, de la ora 14.50, telespectatorii sunt invitați la o ediție specială de petrecere a emisiunii Exclusiv VIP, dedicată atmosferei de sărbătoare și bucuriei de a fi împreună. Pe scena emisiunii vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești: Maria Cârneci, alături de Raisa, Adriana Antoni, Taraful de la Clejani, Matilda Pascal Cojocărița împreună cu Ștefan Cigu, Raoul (cântăreț român), Valentin Sanfira, dar și Jeni Nicolau și Cornelia Tica, alături de alți invitați surpriză.

Paște fericit!