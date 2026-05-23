Pericolul social media pentru sănătatea emoțională a adolescentelor VIDEO

Foarte multe adolescente copiază modelele pe care le văd pe social media. Totul, fără a lua calcul faptul că multe dintre imaginile care prezintă corpuri perfecte sunt, de fapt, ireale. Pentru a evita o astfel de comparație este nevoie de mai mult sprijin din partea familiei. Părinții trebuie să se conecteze cu emoțiile fetelor și să le ofere modele autentice pe care să le urmeze.

Adolescența este o perioadă foarte dificilă, având în vedere că activitatea creierului este încă în formare. Din acestă cauză, adolescenții nu pot distinge între ce e real și ce e fals în social media.

„Din punct de vedere al neuroștinței, creierul adolescenților este în formare, iar adolescența este o perioadă de criză identitară în care cu toții am încercat să ne regăsim. Social media nu ne ajută. Cu cât ne uităm mai mult la imagini care arată perfect, editate și filtrate, cu atât mai multe creierul nu face diferența între ce e editat și ce e adevărat. Creierul adolescentului nu este format încă. Și are zona de impuls dezvoltată și nu pe cea critică”, explică Anca Vlad, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de terapeuta Bianca Poptean.

Sănătatea emoțională și riscurile social media

Alegerea unor tipare care sunt urmărite pe social media determină algoritmii să transmită acele imagini tot mai des. Creierul nu poate face însă diferența între real și fals în acest context. De aceea, adolescentele sunt expuse permanent la imagini ale unor corpuri perfecte.

„Cu cât hrănim creierul mai mult cu astfel de imagini, iar algoritmii ne ajută în sensul acesta, cu atât creierul formează un tipar de comportament prin care el învață că așa ar trebui să fie și intrăm în acest cerc vicios în care vine întrebarea: «ce să fac să arăt și eu așa?». Este întrebarea care stă pe buzele tuturor adolescentelor” mai spune Anca Vlad, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de terapeuta Bianca Poptean.

Validarea emoțiilor, o soluție eficientă

Psihologii susțin că este necesară o îmbunătățire a relației părinților cu adolescentele. Ei trebuie să le ofere modele de încredere și autentice pentru a le scoate din capcana întinsă de social media

„Ce putem face? Este să conștientizăm ca adulți cât de important este modelul pe care îl promovăm. Cum ne raportăm noi ca mame, de exemplu, la corpul nostru. Ne mai vorbind de modul în care ne adresăm adolescentelor. Trebuie să intrăm în lumea ei, să nu-i minimizăm emoțiile și trăirile, pentru a nu se simți exclusă din relația mamă-fiică. Eu aș evita zona de critică sau de disciplină riguroasă” , a mai precizat Anca Vlad, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de terapeuta Bianca Poptean.