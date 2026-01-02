Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanță în noaptea de Anul Nou

Potrivit unui bilanț al Serviciului de Ambulanță București Ilfov, peste 700 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în noaptea de Anul Nou.

”Noaptea dintre ani a fost o noapte în care s-a muncit foarte mult la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi cifrele spun acest lucru. 701 persoane au avut nevoie de Serviciul de Ambulanţă. Dintre acestea, 571 persoane au prezentat urgenţe de cod roşu, cazuri foarte grave, şi de cod galben, cazuri grave”, a declarat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, dr. Alis Grasu, la un post de televiziune.

Totodată, 67 de persoane au avut nevoie de ambulanţă când se aflau în loc public.

”Făcând o comparaţie cu anul trecut, am constatat o creştere a numărului total de solicitări cu 26%, numărul de urgenţe a crescut tot cu 26%, numărul de cazuri în loc public cu 10%. Dacă ne raportăm la săptămâna trecută, Ajunul Crăciunului, avem o creştere a numărului total de solicitări în noaptea dintre ani cu 11%, avem o creştere a urgenţelor cu 11% şi chiar cazurile în loc public au crescut foarte mult, peste 200%”, a explicat dr. Alis Grasu.

”Nu au lipsit problemele cardiace, problemele respiratorii, problemele digestive, agresiuni. Au fost şi 47 de persoane care au consumat mai mult alcool şi au avut nevoie de ambulanţă, au fost 5 cazuri de accidente din cauza petartelor, toate persoane de sex masculin cu vârste între 30 şi 61 de ani, traumatisme la nivelul membrelor, la nivelul feţei, arsuri şi arsuri la nivelul ochilor, toate au ajuns la spital”, a mai precizat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.