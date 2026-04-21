Pierderea unei sarcini, problemă medicală tot mai des întâlnită VIDEO

Pierderea unei sarcini este o problemă medicală tot mai des întâlnită la femei. Specialiștii explică faptul că evoluția acesteia este atât de rapidă încât femeile ajung să piardă sarcina fără să-și dea seama că erau gravide.

„Se întâmplă des. Cam 60 – 80% dintre femei, de-a lungul vieții, pierd o sarcină. Sunt femei care pierd o sarcină și nici nu știu că sunt gravide. Le întârzie menstruația două, trei săptămâni și apoi apare abundentă, cu cheaguri. În realitate este un avort menstrual” susține dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate – Regina Maria Ferility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În astfel de cazuri, pierderea sarcinii apare prin avort menstrual. Este o situație diferită de sarcina care s-a oprit din evoluție.

„Avortul menstrual este o sarcină care nu a apucat să fie diagnosticată aproape. Sarcina oprită din evoluție este o sarcină care nu a apucat să evolueze. A existat activitatea cardiacă, dar s-a oprit embrionul” mai spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate – Regina Maria Ferility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a preveni o pierdere de sarcină, medicii recomandă mai multe tipuri de investigații înainte ca o femeie să-și dorească să aducă pe lume un copil.

„Începem cu investigații bazale, apoi unele complexe. Screening infecțios, viral. Ne interesează factorul endocrinologic, anatomia uterului, deci ecografia este foarte importantă” mai spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate – Regina Maria Ferility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.