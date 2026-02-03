Poliartrita reumatoidă, boala autoimună care afectează mai mult femeile VIDEO

Cea mai des diagnosticată afecțiune reumatoidă este poliartrita reumatoidă. Medicii susțin că afecțiunea are drept cauze principale dezechilibrele care apar la nivelul sistemului imunitar.

Boala se caracterizează prin prezența durerilor la nivelul articulațiilor, dar și prin cea a tumefacțiilor.

„În poliartrita reumatoidă avem din plin parte de inflamație și autoimunitate. Este o boală reumatică ce afectează articulațiile, cu dureri, cu tumefacții, și este asociată cu sindrom inflamator important, cu autoanticorpi. Este o boală cronică și însoțește pacientul toată viața” susține dr. Anca Bobircă, medic primar reumatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Boala se manifestă în special la vârsta adultă, femeile fiind mai predispuse decât bărbați. Sunt însă și cazuri când poate să debuteze în copilărie, iar la maturitate îmbracă forma de poliartrită reumatoidă.

„Este o boală care apare la vârsta adultă, dar debutează și juvenil. În evoluția sa, este reintegrată ca formă de artită polireumatoidă. Este o boală, din păcate, foarte des întâlnită. Mai mult, putem spune că afectează mai mult femeile, între 30 și 65 de ani” mai spune dr. Anca Bobircă, medic primar reumatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.