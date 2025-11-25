Poluarea afectează sănătatea pielii. Ce spun medicii VIDEO

Tot mai poluat, aerul de afară poate pune în pericol și sănătatea pielii. Nu este suficient că le inspirăm în plămâni, dar particulele fine și toxice din aer ne pot afecta și calitatea pielii, mai ales pe cea a feței.

„Poluarea este un element la care n-am fi făcut referie cu 30 de ani în urmă. Poluarea este un stres pentru pielea noastră” spune prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatologie, Spitalul Colentina, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Totodată, un alt factor de risc pentru sănătatea noastră este și stresul. Stresul poate declanșa afecțiuni ale pielii sau le poate întreține pe cele pe care le avem deja.

„Sunt boli pe care stresul le declanșează sau le întreține. Există conceptul de axă neuro-imuno-cutanată cu eliberări diferite, dificile, de cortizol” mai spune prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatologie, Spitalul Colentina, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”

Una din bolile cu o incidență ridicată și pe care stresul le provoacă este psoriazisul.

„Psoriazisul are o incidență foarte mare în țara noastră, iar stresul este unul dintre factorii care declanșează boala cel mai des” mai spune prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatologie, Spitalul Colentina, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

