Premieră în oftalmologia românească: Dr. Teodor Holhoș, acreditat internațional ca „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery”

Dr. Teodor Holhoș, fondatorul rețelei Clinicile Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de oftalmologie din România, a obținut recent acreditarea internațională „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery”, acordată de Surgical Review Corporation (SRC), una dintre cele mai prestigioase organizații la nivel global dedicate evaluării și certificării excelenței în practica medicală.

Dr. Holhoș devine astfel primul chirurg oftalmolog din România care primește această recunoaștere, acordată pentru performanțele sale în domeniul chirurgiei minim invazive. Procesul de acreditare este unul extrem de riguros și presupune analiza detaliată a infrastructurii, a protocoalelor clinice, a procedurilor de lucru, precum și evaluarea unui număr semnificativ de cazuri tratate cu ajutorul intervențiilor minim invazive, în special procedurile SMILE Pro.

Această distincție nu reprezintă doar o confirmare a competenței profesionale, ci și validarea unui angajament profund față de excelență: utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, respectarea celor mai înalte standarde internaționale de siguranță și calitate, precum și investiția continuă în formarea echipei medicale. „Pentru mine, această recunoaștere reprezintă confirmarea faptului că chirurgia oftalmologică din România poate atinge cu adevărat standardele internaționale de performanță și siguranță”, spune dr. Teodor Holhoș.

Un proces de evaluare la standarde globale

Obținerea acreditării din partea SRC presupune un proces de evaluare extrem de riguros, conceput pentru a valida atât competențele chirurgului, cât și calitatea sistemului medical în care acesta își desfășoară activitatea. Auditorii analizează în detaliu protocoalele clinice, rezultatele postoperatorii, documentația medicală, fluxurile de lucru și modul în care sunt gestionate toate etapele îngrijirii pacientului, de la consultațiile preoperatorii până la monitorizarea recuperării. Evaluarea include și verificarea unui număr substanțial de intervenții minim invazive. „SRC examinează fiecare detaliu al activității tale, de la organizarea blocului operator până la rezultatele intervențiilor. Este o analiză profundă și obiectivă, care te obligă să funcționezi la un nivel constant de excelență”, spune dr. Holhoș.

Performanță, experiență și inovație în chirurgia minim invazivă

Cu 30.000 de intervenții la activ, dr. Teodor Holhoș se numără astăzi printre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din România. Medicul a fost primul din regiunea Transilvaniei care a realizat operația SMILE Pro, contribuind decisiv la promovarea intervențiilor chirurgicale minim invazive din sfera oftalmologiei. În cadrul rețelei, procedura SMILE Pro este realizată exclusiv de către dr. Teodor Holhoș personal, în clinicile sale din Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș. „Pentru mine, este esențial ca intervențiile SMILE Pro să fie realizate de fiecare dată la același nivel, urmând protocoale medicale clare și stricte. În acest fel, pacienții au garanția că primesc îngrijiri de cel mai bun nivel, indiferent în ce clinică aleg să vină”, spune dr. Teodor Holhoș.

Tehnologie de ultimă generație pentru diagnostic și planificare chirurgicală

Performanțele chirurgicale obținute în cadrul rețelei Dr. Holhoș sunt susținute de investiții în dotări tehnice de vârf. Rețeaua a introdus în premieră națională echipamente precum topograful și tomograful MS-39, alături de ecograful corneean ArcScan – instrumente esențiale pentru maparea precisă a corneei și pentru stabilirea cu acuratețe a eligibilității pacienților pentru intervențiile chirurgicale. Aceste tehnologii permit selecția adecvată a cazurilor eligibile pentru operații, inclusiv a celor limită.

Un pas important pentru oftalmologia românească

Acreditarea obținută de dr. Teodor Holhoș nu reprezintă doar o performanță profesională individuală, ci și un pas înainte pentru oftalmologia românească. Recunoașterea oferită de SRC confirmă faptul că în România există specialiști și centre medicale care pot atinge nivelul de exigență al centrelor de referință în oftalmologie, funcționând după protocoale moderne și respectând standarde internaționale de siguranță și calitate a actului medical. Este, totodată, o confirmare că investițiile în tehnologie, formarea continuă și evaluarea constantă a proceselor interne de lucru pot crea și aici performanță în domeniul medical, la un nivel comparabil cu cel din Occident. „Această recunoaștere este o încurajare pentru noi toți cei care credem în medicina făcută la standarde internaționale”, spune dr. Teodor Holhoș.