Premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Ce tratament modern au primit doi pacienți

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti anunţă o premieră pentru unitatea medicală, respectiv primele proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu laser. Doi pacienţi au fost operaţi de o echipă medicală complexă, recuperarea fiind bună.

”Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti a înregistrat o nouă premieră! Pe 12 ianuarie 2026, au fost realizate primele proceduri de tratament modern al adenomului de prostată prin enucleere cu laser, în cadrul unui eveniment medical-ştiinţific cu participare internaţională”, anunţă oficialii unităşii medicale, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, intervenţiile au fost efectuate de o echipă mixtă de specialişti, formată din Prof. dr. Jean-Baptiste Roche, expert în chirurgia robotică şi tratamentul cu laser al prostatei, din Bordeaux- Franţa, şi dr. Teodor Cătălin Constantinescu, medic primar urolog, şeful Secţiei de Urologie a SJU Piteşti.

”Nu în cazul oricărui pacient cu adenom de prostată este indicat să se facă tratamentul de enucleere cu acest laser. Pentru pacienţii cu adenoame de prostată voluminoase, în general peste 60 g, enucleerea cu laser reprezintă o alternativă minim invazivă la chirurgia deschisă”, a declarat dr. Teodor Cătălin Constantinescu, şeful Secţiei de Urologie.

Potrivit acestuia, recuperarea devine astfel mult mai rapidă, suferinţa pacientului este semnificativ redusă, iar durata de spitalizare este mai mică – în loc de două săptămâni de spitalizare, se poate pleca acasă după 48 de ore.

”Ca orice procedeu minim invaziv, presupune utilizarea unor consumabile mult mai costisitoare decât în cazul unei operaţii clasice, dar beneficiile sunt evidente. De această dată au fost operaţi doi pacienţi selectaţi pe criterii medicale clare, cel mai important fiind volumul adenomului de prostată. Unul dintre pacienţi a prezentat un adenom de peste 100 de centimetri cubi, situaţie în care tratamentul cu laser este considerat optim”, a explicat medicul.