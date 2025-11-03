Premieră: Sarcină obținută cu AI

În SUA, oamenii de știință din cadrul Centrului de Fertilitate al Universității Columbia au folosit un soft de inteligență artificială pentru a crea doi embrioni uman.

Softul creat se numește STAR (Sperm Traking and Recovery), iar el are aplicabilitate în cazul bărbaților care suferă de azoospermie, pentru că permite identificare spermatozoizilor viabili din lichidul seminal.

Aplicația permite crearea de imagini cu ajutorul cărora pot fi identificați spermatozoizii viabili. Star a fost folosit în cazul unui bărbat care suferea de azoospermie de peste 20 de ani și care a încercat diverse proceduri pentru a deveni tată.

Cu ajutorul AI, oamenii de știință au reușit să identifice doi spermatozoizi viabili, ce au fost utilizați pentru a fi creați doi embrioni, ulterior folosiți pentru concepție.

Deși multă vreme s-a crezut că probleme de fertilitate în cuplu apar doar din cauza femeilor, noi cercetări arată că bărbații sunt responsabili de 40% dintre cazurile de infertilitate, din cauza azoospermiei, notează The Lancet.

Până la utilizarea softului STAR, bărbații cu azoospermie erau supuși unei operații de extracție a spermatozoizilor din testicule, însă procedura implică foarte multe riscuri.