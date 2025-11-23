Președinta CMR: Noul Cod Deontologic, un pas pentru modernizarea Colegiului

La începutul lunii noiembrie, Colegiul Medicilor din România a adoptat un nou Cod de Deontologie Medicală. Acesta va intra în vigoare din 1 ianuarie 2026. Despre acest Cod, dr. Cătălina Poiană, președinta CMR, susține că poate moderniza activitatea Colegiului Medicilor din România.

„Este acel document prin care ne dorim să asigurăm independenţa profesională a medicului, demnitatea medicului. Mai mult decât atât, să refacem şi să consolidăm încrederea publică în profesia de medic şi în medic şi să repoziţionăm legătura dintre medic şi pacient. Cred că este un document prin care vrem să transmitem că respectul faţă de pacient, respectul faţă de medic şi respectul faţă de profesia medicală trebuie să primeze. E posibil ca unele formulări să nu fie poate cele mai fericite şi să necesite mai multă comunicare şi să necesite mai multe explicaţii, poate chiar o reformulare, dar suntem aici tocmai pentru asta” a precizat președinta CMR, dr. Cătălina Poiană, notează Agerpres.

Noul Cod de Deontologie Medicală nu are valoare de lege, dar trebuie înțeles prin prisma eticii și deontologiei profesiei de medic.

„Codul trebuia modernizat. Acest cod trebuia adaptat realităţilor pe care le trăim, trebuia pus în conformitate cu prevederile legislative. (…) Sunt capitole care se regăsesc în totalitate în legislaţia în vigoare, respectiv în Legea 95 şi în Legea drepturilor pacientului. Este vorba de capitole de lege care, de fapt, asigură respectarea drepturilor pacientului, dar şi demnitatea profesiei medicale şi independenţa acesteia” a mai spus medicul Cătălina Poiană, potrivit aceleiași surse.