Președintele CMR: Angajările din Sănătate nu pot rămâne blocate

Medicul Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, susține că angajările din sistemul medical nu pot rămâne blocate. Sănătatea românească are nevoie de personal.

“Angajările din Sănătate nu pot să rămână blocate! Sănătatea are nevoie de medici, are nevoie de personal”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană.

Anterior, într-un comunicat de presă, oficialii Colegiului Medicilor din România au transmis că sistemul de sănătate traversează o altă perioadă de frământări – ce ţin şi de legea salarizării – “care trebuie privită cu responsabilitate, echilibru şi gândire strategică în privinţa sănătăţii româneşti şi a accesului pacienţilor la servicii medicale în sistemul public”.

“Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România consideră că sănătatea nu poate fi analizată prin prisma constrângerilor bugetare ale unui moment. Politicile din domeniul sănătăţii trebuie construite pe baza unei viziuni pe termen mediu şi lung, care să asigure stabilitatea şi eficientizarea sistemului medical, păstrarea şi dezvoltarea resursei umane, asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, precum şi îmbunătăţirea continuă a accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate”, se arată în comunicatul de presă.

Oficialii Colegiului au precizat, de asemenea, că un sistem de sănătate eficient şi cât mai performant trebuie să dezvolte obligatoriu o direcţie prioritară de politici publice privind personalul medical axate pe: investiţii constante în resursa umană, politici de retenţie, condiţii de muncă predictibile, dezvoltare profesională şi recunoaşterea valorii profesiilor din sănătate.