Președintele CMR, Cătălina Poiană: „Sunt pentru concursuri reale”

Într-o postare pe Facebook, dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, a explicat faptul că promovează competența și organizarea de concursuri reale pentru funcția de manager al spitalelor publice. Reacția sa vine după ce, recent, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a precizat că în evaluarea șefilor de secții din spitale se vor aplica și criterii de performanță.

„ Am tot fost întrebată în ultimele zile, ce părere am despre anumite măsuri ce se doresc implementate în Sănătate. Eu sunt pentru promovarea pe criterii de competență, evaluare pe criterii de performanță, concursuri reale și nu interimate pentru managerii de spital, dar și pentru șefii de secție… și, da, susțin necesitatea pentru plata corespunzătoare a gărzilor medicilor” a precizat dr. Cătălina Poiană în postarea sa.

Declarația președintei Colegiului Medicilor din România vine ca urmare a celei pe care a făcut-o Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cu privire la evaluarea șefilor de secție din spitalele publice. Oficialul a declarat că este nevoie ca evaluarea să cuprindă și criterii de performanță. Astfel, medicii care doresc să obțină o astfel de funcție trebuie să depună și un proiect în care își va asuma anumiți indicatori.