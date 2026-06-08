Președintele CMR despre legea salarizării: Un medic rezident când trece în anul următor intră la un nivel de salarizare mai mic

Haosul creat de proiectul de lege privind salarizarea angajaților din sistemul public a fost sesizat și de Colegiul Medicilor din România. Președintele instituției, dr. Cătălina Poiană, a atras atenția cu privire la discrepanțele salariale ale medicilor pe care acest act normativ le creează.

”Plata medicului rezident acum este mică şi inadecvată, dar conform acestei noi legi a salarizării, practic, sunt două riscuri majore pentru încadrare, să zic. Pe de o parte, promovarea profesională poate să ducă la scăderea salariului. Este incredibil. Deci, dacă un rezident trece din anul II în anul III sau din anul III în anul IV, el în anul respectiv, în anul III în care era, avea o compensare, pentru că legea spune că nu poţi să ai, conform noii legi, un salariu mai mic decât cel pe care îl ai acum, dar în momentul în care el trece în anul următor, intră, deşi a promovat, practic el intră la un nivel de salarizare mai mic decât cel pe care îl avea, pentru că intră într-o nouă categorie. Şi acest lucru poate să creeze şi diferenţe mari salariale între medici care îşi desfăşoară activităţi similare, însă asta este în funcţie de momentul în care este medicul respectiv încadrat”, susține dr. Cătălina Poiană.

În opinia oficialilor CMR, principala problemă a legii salarizării este generată de coeficientul de salarizare.

„Şi poate lucrul care ne doare cel mai tare se referă la Anexa 2, în care coeficienţii care sunt propuşi pentru a fi utilizaţi sunt extrem de nefavorabili. Aici sunt numai coeficienţii de salarizare pentru personalul medico-sanitar, dar dacă comparăm aceşti coeficienţi cu alte categorii, constatăm că un medic, un medic obişnuit, un medic de medicină generală are un coeficient de salarizare care se ia în discuţie pentru calculul următor de 1,76, care este mai mic decât al unui asistent medical principal licenţiat. Există o diferenţiere sau mai bine zis o nedreptate care nu recunoaşte practic nivelul de pregătire profesională al medicului. Şi bineînţeles că de aici decurge calculul şi apar diferenţele”, a mai spus dr. Cătălina Poiană.