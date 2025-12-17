Prevalența endometriozei. Ce se știe în lumea medicală

Endometrioza este o boală care se diagnostichează foarte greu, de aceea se știu foarte puține date despre prevalența acestei afecțiuni.

„Din literatura de specialitate știm că prevalența este undeva la 10%, dar dacă este să analizăm cazuistica din ultimii ani, cred că este mai mare de 10 %” spune prof. univ. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-gincologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Studiile de prevalență sunt dificil de realizat, având în vedere că metodele de diagnostic nu pot fi aplicate, pentru că medicii trebuie să trateze boala.

„De ce nu avem studii de prevalență? Pentru că ar însemna la toate pacientele simptomatice sau unde descoperim să realizăm o intervenție laparoscopică prin care să analizăm leziunile și să punem diagnosticul de endometrioză. Lucru pe care nu-l facem doar în scop de diagnostic. Intervenția chirurgicală în endometrioză nu este în scop diagnostic, ci doar în scop terapeutic” mai spune prof. univ. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-gincologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.