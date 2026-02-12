Prima cameră hiperbară dintr-un spital public, la Cluj

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca este prima unitate medicală din sistemul public de sănătate care deține o cameră hiperbară. Echipamentul a fost achiziționat printr-un proiect european inițiat de Consiliul Județean Cluj.

„’Consiliul Județean Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanțare europeană ce a vizat ‘Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare’. (…) Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 37 de echipamente, printre care se numără camera hiperbară, cu tehnologie de înaltă performanță, singura de acest fel din dotarea unui spital public din România, dar și aparaturile robotizate destinate recuperării medicale, precum sistemul robotizat pentru mers, sistemul robotic pentru reeducarea mâinii, cotului și umărului, sistemul robotizat pentru susținerea pacienților în mers și redobândirea echilibrului, sistemul pentru realitate virtuală și tele-recuperarea deficiențelor neuromotorii și musculoscheletale și sistemul robotizat mobil pentru recuperarea mersului” potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Cluj.

Camera hiperbară a fost achiziționată prin implementarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare”. Proiectul a fost derulat prin Consiliul Județean Cluj și finanțat de Uniunea Europeană, prin PNRR. Valoarea investiției este de 26,5 milioane de lei.

„’Cea mai mare satisfacție legată de acest proiect este că am dotat Spitalul de Recuperare cu prima cameră hiperbară din cadrul unei unități sanitare publice din România. Desigur, extrem de importante sunt și aparaturile robotizate ce au un rol major în recuperarea medicală a pacienților, precum și celelalte dotări de înaltă tehnologie pe care le-am achiziționat pentru singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul din cele doar două din țară. Având experiența atâtor proiecte europene finalizate cu succes, investițiile noastre în sănătate vor continua”, potrivit comunicatului de presă.