Prima prelevare de organe din 2026 la Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

În cadrul Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București a fost realizată prima intervenție de prelevare de organe de la un donator, aflat în moarte cerebrală.

În urma intervenției, patru persoane au beneficiat de o nouă șansă la viață, prin operații de transplant.

„La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu a avut loc astăzi o intervenție de prelevare de organe de la un donator, aflat în moarte cerebrală, după ce familia acestuia și-a exprimat acordul pentru donarea de organe. Este prima prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Grigore Alexandrescu București, iar prin acest gest de profund altruism, donatorul va salva patru vieți”, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

Intervențiile de transplant au fost realizate în cadrul a două spitale din Capitală.