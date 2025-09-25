Primaria Sectorului 2 a sesizați Colegiul Medicilor din cauza prea multor concedii medicale

Colegiul Medicilor București a fost sesizat de către reprezentanții Primăriei Sectorului 2 după ce s-a constatat o creștere semnificativă a concediilor medicale solicitate de funcționarii instituției. Numai în iulie au fost acordate peste 1100 de concedii medicale, numărul fiind dublu fațp de anul trecut.

„ Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor din România cu privire la modul de acordare a concediilor medicale pentru angajaţii instituţiei în ultimele luni. Decizia vine în urma unei analize interne, care a evidenţiat o creştere neobişnuită şi semnificativă a numărului de concedii medicale, fenomen ce s-a suprapus cu procesul de reorganizare a aparatului administrativ” au transmis oficialii instituției.

Numărul mare de concedii medicale a generat și o presiune pe bugetul Primăriei Sectorului 2. Numai în lulie 2025, instituția a plătit peste 250 mii de lei pentru plata concediilor medicale.

„ Este o situaţie care ridică întrebări legitime şi solicit o verificare riguroasă din partea instituţiilor abilitate. Subit, în urma reorganizării, am avut o creştere de 50% a numărului de concedii medicale. Considerăm că este în interesul cetăţenilor din Sectorul 2 ca resursele financiare ale comunităţii să fie utilizate în mod corect şi responsabil. Solicităm Colegiului Medicilor să analizeze cu atenţie aceste cazuri, pentru a confirma că acordarea concediilor respectă cadrul legal şi principiile etice ale profesiei medicale” se mai arată în punctul oficial de vedere dat publicității de instituție.