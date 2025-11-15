Primele rezultate ale controalelor cerute de Alexandru Rogobete în cazul clinicilor private

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut publice informații cu privire la rezultatele controalelor efectuate la clinicile private. Verificările au fost realizate ca urmare a cazului petrecut în județul Constanța.

Ministrul Sănătății a precizat că, în urma controalelor premilinarii, au fost suspendate 20 de autorizații și au fost aplicate 30 de sancțiuni.

„În urma acestui control, până în momentul de faţă, pentru peste 20 de clinici private din ţară s-a ridicat autorizaţia de funcţionare şi pentru peste 30 au fost acordate sancţiuni şi program de conformare semnificativ. Şi eu vă spun că am ridicat autorizaţie de funcţionare în Bucureşti, în multe locuri„ a declarat Alexandru Rogobete, notează News.ro.