Primul transplant pulmonar din România, după 2 ani. Directorul ANT: Avem parteneriate cu Grecia pentru astfel de intervenții

Organele a doi donatori aflați în moarte cerebrală au salvat 10 vieți. Printre oamenii care au acum o nouă șansă la viață se numără și o femeie de 42 de ani care se afla pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar. Este prima intervenție de acest fel efectuată în România în ultimii doi ani.

Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant susțin faptul că înființarea unui centru dedicat transplantului pulmonar în țara noastră este extrem de dificilă.

„De a dezvolta un centru de transplant pulmonar în România este extrem de provocator. Practic se construiește de la zero și se construiesc încet. Pentru pacienții care nu se pot transplanta aici, noi vom asigura printr-un memorandum cu o țară străină, Grecia de exemplu, accesul la transplant și pentru pacienții de pe listele de așteptare” susține dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Înainte de Grecia, România avea încheiate parteneriate pentru efectuarea transplantului pulmonar cu Italia. Anul trecut, Italia a decis să întrerupă colaborarea cu mai multe state pe această zonă de intervenție. România a făcut astfel demersuri pentru a identifica un alt stat, alegând Grecia.

„A fost un memorandum cu Italia care s-a încheiat anul trecut. Ei au avut o scădere în ceea ce privește donarea de grefe pulmonare, ele sunt greu de prelevat. Este un organ fragil și Italia a spus că-și încheie parteneriatele cu alte țări. Din fericire am găsit colegii din Grecia care sunt dispuși să ne ajute” mai spune dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.