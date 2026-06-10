Principalele semne ale diabetului zaharat: Setea, pofta de mâncare și nevoia de dulce

Chiar dacă nu doare, diabetul zaharat are câteva simptome mai puțin obișnuite. Printre ele se numără senzația de sete, pofta crescută de mâncare și pofta de dulce.

„Sete mai mare, poftă de mâncare mai mare, poate o greutate în a scădea în greutate, poate o poftă mai mare de dulce, poate o gură uscată. Tocmai pacientul cu valori mari ale glicemiei are un risc de deshidratare pentru că valorile crescute ale glicomiei o valoare a glucozei din sânge peste 180 antrenează o pierdere urinară de glucoză adică o glucozurie glucoza atrage după ea apă, sodiu. Şi aşa avem un risc de deshidratare al pacientului dezechilibrat din punct de vedere glicemic” susține medicul Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice.

Medicul a recomandat un stil de viaţă sănătos pentru pacienţii cu diabet zaharat.

”La pacientul cu diabet zahărăt de tip 2, creşterea în greutate este unul din factorii importanţi, astfel încât implementarea unui stil de viaţă sănătos, asigurarea unei hidratări corecte, mişcare, activitate fizică regulată, 150 de minute, 300 de minute de activitate aerobic pe săptămână şi între 75 şi 150 de minute pe săptamână de activitate fizică cu greutăţi pentru antrenarea diferitelor grupe de muşchi, asigurarea unui somn de calitate”, a explicat medicul.