Problemele dentare pot afecta creierul. Iată cum VIDEO

Sănătatea orală este importantă pentru sănătatea întregului organism. Tot mai multe studii vorbesc despre faptul că problemele gingivale, de exemplu, pot avea urmări negative asupra sănătății creierului.

„Când lumea se gândește sau vorbește despre sângerare gingivală ia acest lucr ca foarte trivial sau foarte obișnuit sau poate chiar nefăcând parte din patologic. Mulți nu dau importanță. Sângerarea gingivală înseamnă că această barieră imunitară între sănătos și normal e ruptă. Înseamnă că niște vase din gingie s-au rupt, prin ele nu numai că iese sânge, dar în circulația sistemică sunt încărcați microbi și multe alte lucruri patogene. Iar unii din acești microbi sunt cei care colonizează pungile parodontale, din categoria Porphyromonas. Microbi anaerobi care produc boli grave” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Microorganismele din gură care pătrund în circulația sistemică ajung apoi în tot organismul, inclusiv la creier.

„Intrând în circulația sistemică toate aceste microorganisme din cavitatea orală, ajunge peste tot în corpul uman. Am mai povestit despre legătura dintre bolile parodontale și endocardita bacteriană. Iată nici țesutul cerebral, neuronii, țesutul, cel mai nobil nu este cruțat” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

