Problemele sistemului informatic al CNAS s-au rezolvat

După ce au anunțat că sunt probleme în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic, oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au revenit cu o nouă infomare în care precizează că defecțiunile s-au remediat.

„În urma interventiilor CNAS pentru soluționarea disfuncționalităților PIAS efectuate cu operativitate, aceasta își desfășoară activitatea în parametri normali. Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se realizează fără întreruperi. Pentru perioada acordării serviciilor medicale off-line, așa cum s-a precizat și la anunțarea disfuncționalității PIAS, se va emite un Ordin al președintelui CNAS referitor la decontarea acestora, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 521/2023 și ale art.25-28 din H.G nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare” se arată în comunicarea CNAS.