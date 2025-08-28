Problemele sistemului informatic al CNAS s-au rezolvat

FacebookEmailWhatsApp

După ce au anunțat că sunt probleme în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic, oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au revenit cu o nouă infomare în care precizează că defecțiunile s-au remediat.

„În urma interventiilor CNAS pentru soluționarea disfuncționalităților PIAS efectuate cu operativitate, aceasta își desfășoară activitatea în parametri normali. Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se realizează fără întreruperi.  Pentru perioada acordării serviciilor medicale off-line, așa cum s-a precizat și la anunțarea disfuncționalității PIAS, se va emite un Ordin al președintelui CNAS referitor la decontarea acestora, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 521/2023 și ale art.25-28 din H.G nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare” se arată în comunicarea CNAS.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum scazi glicemia și previi diabetul zaharat cu aceste băuturi?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro