Producătorii îndeamnă românii să cumpere medicamente generice: „Sunt la fel de eficiente”

Românii care suferă de diferite afecțiuni sunt sfătuiți să se trateze cu medicamente generice. Vicepreședinta Asociației Producătorilor de Medicamente Generice, Arina Gholmieh, susține că aceste tratamente sunt la fel de eficiente precum cele inovative.

Oficialii Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România susțin faptul că temerile pacienților cu privire la utilizarea medicamentelor generice nu sunt justificate.

„Nu sunt deloc justificate reţinerile pacienţilor în ceea ce priveşte medicamentele generice, pentru că medicamentele generice, dar şi cele biosimilare se utilizează de mult timp pe piaţă şi există extrem de mulţi pacienţi care sunt trataţi cu aceste medicamente, în deplină siguranţă. Iar dacă ar exista probleme, sigur că ar fi nişte efecte adverse raportate prin farmacovigilenţă către ANDMR, care este cel care monitorizează aceste aspecte” potrivit Arinei Gholmieh, citată de Agerpres.

În jurul medicamentelor generice au existat mereu controverse legate de eficiență, dar acestea s-au dovedit la fel de sigure precum cele inovative. Practic, medicamentele generice nu sunt altceva decât echivalente ale celor originale, preparate după ce brevetele acestei categorii de produse farmaceutice au expirat. Medicamentele generice respectă concentrațiile, dozajul, calea de administrare și siguranța celor inovative, după rețeta cărora sunt preparate.