Programele culturale desfășurate de Corul „Madrigal” în 7 spitale din București

Programele culturale și educaționale ale Corului Național de Cameră „Madrigal” se vor desfășura în 7 unități medicale din Capitală. Totul în baza unui parteneriat încheiat între Administrația Spitalelor și serviciilor Medicale București și reprezentanții corului.

Scopul acestui acord este acela de a integra muzica de cor în mediul medical ca instrument complementar de sprijin emoțional și psihologic pentru pacienți.

„Prin intermediul acestui parteneriat, instituția noastră își propune să extindă diseminarea programului de cercetare ‘Madrigal for Babies’, să contribuie la integrarea socială a copiilor prin activități culturale dedicate și să susțină valorizarea și consolidarea statutului social al persoanelor vârstnice” portrivit ASSMB.

Spitalele care fac parte din acest parteneriat suntpitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia„ , Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia„.