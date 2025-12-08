Proiect adoptat în Senat: Zi liberă pentru femeile care suferă de endometrioză

Femeile care suferă de emdometrioză ar putra beneficia de o zi liberă plătită, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Decizia finală aparține însă Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.

Proiectul legislativ prevede „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical”.

Zilele vor fi considerate vechime în muncă și vor fi suportate din fondul de salariu al angajatorului, parțial compensat din FNUASS.

În comisie, a fost admis un amendament care prevede că ”salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, in baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie”.