Proiectele de succes ale Asociației „Zi de Bine”. Melania Medeleanu, fondator: „Ne-am extins pe mai multe direcții”

În ultimii doi ani, activitatea Asociației „Zi de Bine” s-a concentrat pe direcția prevenției, dar și a sprijinului copiilor care suferă de adicții. Astfel, au fost dezolvate programe ample prin care copiii și adolescenții cu probleme legate de adicții să primească ajutorul de care au nevoie.

„Am conceput un program care s-a dezvoltat în multe direcții. «CREAtiv», acest centru de recuperare pentru minorii care se confruntă cu adicții, l-am început cu doi ani în urmă la Voila și care ne încurajează. Sunt peste 150 de adolscenți care au trecut prin acest program, iar rata de recădere a fost mică„ susține

Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

De asemenea, Asociația „Zi de Bine” a creat un program de prevenție a adicțiilor, indiferent de natura lor. Așa a luat naștere proiectul «KIT». În prezent, el se desfășoară în mai multe licee din București.

„Și ne-am mai dat seama că există acest program, dar cum am putea face să ajungă copiii acolo? Trebuie să facem să prevenim ca ei să ajungă acolo. Așa s-a născut «KIT» de la «keep-in-touch», un program prin care au trecut peste 100 de adolescenți și profesori din 6 licee din București. Suntem deja în al doilea an de implementare, am ajuns la alte 6 licee. Deci avem 12 unități de învățământ, în care discutăm cu elevii despre ceea ce-i preocupă pe ei” mai spune Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Totodată, în vară, Asociația „Zi de Bine” a creat prima tabără oficială de nutriție. În cadrul taberei, copiii au învățat ce înseamnă să aibă un corp sănătos și cât de importantă este alimentația pentru organismul lor.

„Dacă vorbim despre proiecte pentru adolescenți, putem discuta despre tabăra de nutriție, apoi putem să vorbim despre dependențe. Este un cuvânt greu, dar trebuie să-l amintim. Vorbim despre dependența de tehnologie, de așa-numitele legale, că e tutun că e alcool sau că este vorba despre dependența de substanțe ilegale” mai spune Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.