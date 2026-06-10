Protest al angajaților din Serviciile de Medicină Legală. Reclamă subfinanțarea

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Medicii legiști, dar și alte categorii profesionale din cadrul Institutelor și Serviciilor de Medicină legale vor protesta joi nemulțumiți de subfinanțarea sistemului de Medicină Legală.

„Joi, 11 iunie 2026, între orele 10:00 şi 12:00, medicii legişti şi personalul din institutele şi serviciile de medicină legală din întreaga ţară suspendă, simbolic şi voluntar, activitatea medico-legală. Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor – deopotrivă victime şi acuzaţi – sunt grav afectate”, potrivit unui comunicat de presă.

Protestatarii susțin că, prin subfinanţarea cronică şi excluderea sistemului medico-legal din priorităţile bugetare, decidenţii nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuşi sistemul de justiţie.

„Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate„.

Categorii: Exclusiv
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