Psihologia trans-generațională sau cum vindecăm traumele pe care le moștenim VIDEO

Psihologia trans-generațională este ca un arbore genealogic, din perspectivă psihologică și emoțională, pe care-l moștenim de la familia în care ne-am născut. Specialiștii vorbesc despre faptul că stările noastre emoționale de astăzi sunt influențate de stările emoționale ale strămoșilor noștri. Cheia pentru rezolvarea problemelor psihologice pe care le avem este, de fapt, în trecutul nostru.

Principiul pe care se bazează psihologia trans-generațională are legătură cu vindecarea rănilor din trecut sau înțelegerea lor, pentru a fi echilibrați emoțional în prezent.

„E ca și cum îți faci arborele genealogic, dar și cu perspectivă psihologică în sensul în care vezi care au fost relațiile între părinți, între bunici. Dacă au existat relații cordiale, dacă au existat excluderi, dacă au existat secrete, dacă au existat copii abandonați” explică Bianca Poptean, psiholog și realizator Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Toate aceste emoții pe care le resimțim astăzi au o puternică legătură cu trecutul nostru. Practic stările noaste interioare sunt moștenite din generații de la membrii familiei din care facem parte.

„Noi avem o intuiție și lucrurile acestea trăiesc în noi, sunt în memoria noastră celulară. Și atunci când mergi la un terapeut specializat pe terapie trans-generațională sau ți se face această geno-sociogramă sunt niște întrebări și atunci simți dacă e da sau dacă nu. Mai concret, dacă cineva face ceva rău din familie, o altă parte va plăti pentru ceva ce a fost făcut înainte” mai spune Bianca Poptean, psiholog și realizator Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.