Raed Arafat despre timpul de așteptare la Urgențe: „Este parte din sistem”

Prezent la Alba Iulia, acolo unde a fos inagurată noua Unitate de Primiri Urgențe, șeful Departamentului pentru Situații de Urgențe, Raed Arafat, a precizat că „timpul de așteptare este parte din sistem”, făcând referire la pacienții care trebuie să aștepte pentru consultații la camere de gardă ale spitalelor.

În cadrul aceleiași declarații, șeful DSU a afirmat faptul că prezentarea la o unitate de primiri urgențe nu este similară cu mersul la restaurantele de tip fast-food, unde timpul de așteptare este scăzut.

„ Trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba de o unitate unde intri, ai pretenţii să fie totul făcut în cinci minute şi să ieşi de acolo, cum te duci să cumperi un sendviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare”, a afirmat Raed Arafat, sâmbătă, la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe din Alba Iulia.

Raed Arafat a precizat faptul că timpul de așteptare la urgență este generat de consultul de specialitate, de investigațiile efectuate și de faptul că medicii specialiști trebuie să acorde îngrijiri medicale și pacienților internați pe secții.

„Lucrurile s-au schimbat în mai bine, s-au salvat foarte multe vieţi, dar timpul de aşteptare este parte din acest sistem, nu poţi să-l reduci la zero. Poţi să-l scurtezi, poţi să-l îmbunătăţeşti dacă colaborarea cu secţiile este bună şi vin rapid să vadă bolnavul, se scurtează timpul dacă au anumite aparate de analiză în UPU, se scurtează timpul, dacă e destul personal în UPU se scurtează timpul. Asta este important, şi pe asta trebuie să lucrăm, pe elementele care pot să scurteze timpul, dar timpul nu poate să ajungă la o servire imediată din uşă şi gata, am plecat, pentru că nu este o unitate unde se uită la tine şi gata, pune diagnosticul, au nevoie de a practica medicină corect, practica medicală corectă înseamnă anumite etape care trebuie să fie respectate” a mai spus Raed Arafat.