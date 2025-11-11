Rafila despre conferința medicilor conspiraționiști: „Comisia de Sănătate a Camerei nu e implicată”

La sfârșitul acestei săptămâni, sala Grupului Parlamentar AUR va găzdui ediția din București a conferinței conspiraționiste „COVID-19 – Convergența bio-digitală”, aceeași care s-a desfășurat în septembrie și la Brașov. Fostul ministru al Sănătății, parlamentarul PSD, Alexandru Rafila, susține că nu există nicio implicare din partea Comisiei pentru Sănătate a Camerei de Deputaților în legătură cu organizarea evenimentului.

„Referitor la organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală”, în sala Grupului Parlamentar AUR, în data de 14 noiembrie, fac următoarele precizări: Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor nu este implicată în niciun fel în organizarea acestui eveniment” susține Alexandru Rafila.

Mai mult, fostul ministru al Sănătății atrage atenția Colegiului Medicilor să-i sancționeze pe cei care participă la conferința conspiraționistă.

„Fac apel la Colegiul Medicilor din România să adopte o poziţie fermă şi să sancţioneze medicii care promovează informaţii neadevărate, induc în eroare populaţia şi pot compromite eforturile autorităţilor sanitare în implementarea programelor de prevenţie, inclusiv a celor de vaccinare” mai spune Rafila.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti la conferinţa intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”.