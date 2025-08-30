Raport Eurostat: Românii, prea săraci să meargă la stomatolog

Barometru statistic al UE, Eurostat, a dat publicității un raport cu privire la sănătatea orală în spațiul comunitar. În ceea ce privește țara noastră, cifrele sunt îngrijorătoare. Anul trecut, 16, 2% dintre tinerii români de peste 16 ani au declarat că nu au beneficiat de servicii stomatologice din cauza problemelor financiare.

Eurostat arată faptul că în România există o diferență semnificativă între persoanele aflate în risc de sărăcie și restul populației atunci când vine vorba despre sănătatea orală.

Astfel, aproape jumătate dintre românii vulnerabili din punct de vedere economic (43,5%) nu au putut să meargă la dentist, în timp ce doar aproximativ una din opt persoane (12,6%) din afara acestui grup a avut aceeaşi problemă.

Din această perspectivă, România se situează pe locul 3 în blocul comunitar, după Grecia și Letonia.