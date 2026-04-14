Reacția Colegiului Medicilor din România în scandalul panourilor cu mesaje false anti-cezariană

De câteva zile, în București au apărut mai multe panouri în care sunt prezentate informații false despre cezariană.

Prezența panourilor a fost sesizată de senatoarea USR Cynthia Păun. Într-o postare pe Facebook, preluată de Cotidianul.ro, aceasta a precizat că:

„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că «am ales ușor» sau pentru că «nu am vrut să nasc natural», ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine și pentru copiii mei. Și acum mă uit la panourile astea din București și, sincer, mi se pare o nebunie. Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spațiul public, fără nicio asumare și fără nicio responsabilitate„.

Reacția Colegiului Medicilor din România

„Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, precizează medicii, în comunicat.

Totodată, președintele Colegiului Medicilor din România a mai adăugat și că „decizia privind tipul nașterii „este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului