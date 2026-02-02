Recomandări pentru poluației din partea Ministerului Sănătății în contextul zilelor geroase

Ministerul Sănătății atrage atenția asupra riscurilor majore pentru sănătate generate de temperaturile extrem de scăzute din această perioadă și recomandă populației să evite expunerea la frig și deplasările în spații deschise, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și a accidentelor asociate gerului.

Potrivit informării publice transmise de Ministerul Sănătății, populația este sfătuită să limiteze ieșirile în aer liber și expunerea prelungită la frig, în special la nivelul mâinilor și picioarelor, pentru a preveni degerăturile. De asemenea, este recomandată purtarea de îmbrăcăminte adecvată sezonului rece, inclusiv haine groase, căciuli, mănuși, fulare și încălțăminte corespunzătoare, evitându-se umezeala.

În ceea ce privește alimentația, specialiștii din cadrul ministerului recomandă consumul de alimente bogate în proteine, precum și de fructe și legume, și evitarea consumului de alcool, care poate accentua efectele negative ale frigului asupra organismului. Respectarea regulilor de igienă, în special spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, este esențială pentru reducerea riscului de îmbolnăvire.

Ministerul Sănătății subliniază importanța încălzirii corespunzătoare a locuințelor și avertizează asupra pericolului folosirii instalațiilor improvizate de încălzire, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.

Pentru grupurile vulnerabile, recomandările sunt suplimentare. Persoanele vârstnice, în special cele care suferă de afecțiuni cardiace sau respiratorii, sunt îndemnate să evite deplasările și locurile aglomerate. În cazul copiilor, autoritățile recomandă să nu fie lăsați singuri în mașini parcate și să fie evitate transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Totodată, Ministerul Sănătății anunță că monitorizează situația din unitățile sanitare prin intermediul direcțiilor de sănătate publică, astfel încât spitalele să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți, dacă va fi necesar. În această perioadă, serviciile de ambulanță județene pot suplim