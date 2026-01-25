Recuperarea din dependență. Cât de departe a ajuns România cu aceste servicii medicale?

Persoanele care suferă de adicția de substanțe se tratează pe cont propriu. Dincolo de lipsa unor entități santiare care să vină în sprijinul lor, cheltuielile pentru accesul la serviciile medicale necesare acestor persoane nu sunt încă decontate. Experții în sănătate consideră că ele ar trebui suportate și de stat.

„Trebuie să încercăm să și decontăm aceste servicii, să nu fie doar plătibile din buzunarul persoanei. Chiar dacă ei au ajuns acolo în urma unui consum, ei sunt niște pacienți cronici. Nu vor să fie așa” susține dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, în ultimii ani, politica de sănătate în privința consumului de droguri a determinat autoritățile să ia măsuri în sensul construirii de centre în care pacienții să beneficieze de medicație. Nu toate cazurile au însă nevoie de internare, mulți oameni putând fi tratați în sistem ambulator.

Experții în sănătate consideră că este necesară dezvoltarea și acestor servicii medicale.

„Ne-am învățat ca în România să împărțim lucrurile între alb și negru, lumină sau întuneric, frig sau cald. Sunt mulți pacienți care, deși au o dependență, nu trebuie să fie internați într-un spital de psihiatrie sau într-un centru post-cură. Sunt mulți care pot fi tratați în ambulator. Multe dintre aceste dependențe pot fi tratate în acest mod, dar sistemul de tratamente ambulatorii nu este dezvoltat” mai spune dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.