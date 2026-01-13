Relația medic-pacient, dincolo de cabinet. Cum trebuie întreținută VIDEO

De foarte multe ori, problemele medicale apar și dincolo de cabinetul doctorului. Pentru ca pacientul să se simtă în siguranță el trebuie să comunice eficient cu medicul căruia îi cere ajutorul.

„Ca medic și toți trecem prin asta, primim telefoane de la prieteni, rude sau pacienți cu tot felul de întrebări mărunte legate de starea de sănătate. Pe de altă parte, sunt telefoane care ar trebui să fie date, dacă pacientul are dureri și nu se simte bine. Oamenii nu știu unde să se ducă” susține dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru ca pacientul să fie sigur că nu este nimic în neregulă cu sănătatea lui, el trebuie să comunice eficient cu medicul la care merge pentru consultații și investigații.

„Comunicarea între medic și pacient e importantă nu doar când cei doi sunt față în față. Pacientul trebuie să știe la cine poate să apeleze, importantă este comnunicarea între el și sistemul care îl ajută” mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.