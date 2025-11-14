Cancerul pulmonar are o incidență tot mai ridicată în România. Principalul factor de risc este fumatul. Medicii consideră că renunțarea la fumat aduce multe beneficii pentru plămâni. Recomandarea specialiștilor este să respirăm aer cât mai curat.

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că renunțarea la fumat reprezintă principala metodă de prevenție pentru cancerul pulmonar.

„Ca să prevenim, ar trebui să ne lăsăm de fumat. Este o idee universală, cunoscută de toată lumea, dar nu toată lumea o pune în aplicare. Asta e ceea ce trebuie să facem” susține dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Renunțarea la fumat

Cu cât ne expunem mai puțin la fum, cu atât plămânii noștri vor fi mai sănătoși. Deși în România nu este legal, fumatul de marijuana reprezintă riscuri mai mari pentru sănătate, decât fumatul unei țigări obișnuite.

Ceea ce trebuie să facem este să încercăm să renunțăm la acest viciu și să respirăm aer cât mai curat.

„Cât mai puțină expunere la fum…Pe lângă fumul de tutun, dacă fumăm marijuana este un risc mai mare ca la fumul de tutun…Cam de 1000 de ori mai mare. Și vapingul este de evitat. Trebuie să respirăm aer curat” mai spune dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Cum se depistează cancerul pulmonar?

O boală fără simptome semnificative, cancerul pulmonar este descoperit adesea în faze avansate. Poate fi depistat și precoce, prin anumite tipuri de investigații imagistice.

„Detectarea formelor precoce se face prin tomografia toracică low dose. Durează 1 minut, iar doza de iradiații este foarte mică” mai spune dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Totodată, este necesar să cereți sfatul medicului și să mergeți la controale medicale periodice. În urma acestor investigații veți afla detalii despre starea dumneavoastră de sănătate și cum puteți trata anumite probleme medicale.