Foarte multe persoane încearcă să evite anumite aparențe, purtând măști. Psihologii susțin că renunțarea la măști, acceptarea și dezvăluirea autenticității reprezintă cheia vindecării emoționale și dobândirea unei inteligențe emoționale. E simplu să fii bine în pielea ta, încearcă și tu să renunți la măști.

Purtarea măștilor este un mecanism pe care-l deprindem din copilărie, în momentul în care stările noastre interioare nu sunt validate de adulți.

Cum ne afectează purtarea măștilor

Purtarea măștilor reprezintă o vulnerabilitate emoțională. Din cauza acestei vulnerabilități, nu suntem în echilibru cu emoțiile noastre. Dezvoltăm comportamente nesănătoase, așa cum este cel evitant. Comportamentul evitant se referă la teama de atașament. Fugim de persoanele care vor să ne arate că țin la noi.

„Măștile le dezvoltăm ca să ne apărăm. Le dezvoltăm în copilărie, în funcție de ce am avut nevoie și nu am primit. Dacă m-am simțit că am avut nevoie de apreciere și conținere, dar am primit respingere, pot să învăț să fug. Îmi voi pune o mască și o să fug. O să fug de mine, o să fug din relații, o să fug de conexiune. Dacă am primit abandon, o să învăț să devin dependentă” spune Alina Panait, psihoterapeut, fondatoarea programului New Foundation, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Renunțarea la măști, cheia vindecării emoționale

În viața de adult, purtarea măștilor ne poate da întreaga lume peste cap. De acea, renunțarea la măști este esențială pentru obținerea maturității emoționale. Ajută și la definirea și acceptarea autenticității noastre.

„Ceea este trist, este că deși ne-au ajutat în copilărie, ajungem în viața de adult purtând aceste măști și vom pierde din autenticitate. Cu cât mergem și începem să descoperim părțile acestea, să vindecăm rănile și să le eliberăm, cu atât începem să devenim mai conștienți și mai autentici” mai spune Alina Panait, psihoterapeut, fondatoarea programului New Foundation, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.