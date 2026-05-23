Republica Moldova se confruntă cu mai multe cazuri de febră Q

Mai multe cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova, în baza analizelor realizate de Laboratorul Național de Referință al Agenției Naționale pentru Sănătate.

Inițial au fost raportate 8 cazuri, dar ANSP arată că alte patru cazuri au fost înregistrate în Chișinău și în Raioanele Criuleni, Călărași și Căușeni, la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani,

Starea pacienților este una medie, aceștia înregistrând febră, frisoane și stare generală de slăbiciune. Toți primesc tratament și se află sub monitorizare medicală.

Febra Q este o boală infecţioasă cauzată de bacteria Coxiella burnetii, transmisă în special de ovine, caprine şi bovine. Infecţia poate fi contractată prin inhalarea particulelor contaminate, contact cu animale infectate sau consum de lapte crud şi produse nepasteurizate.

Pentru prevenirea infectării, specialiştii recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, precum şi utilizarea echipamentului de protecţie la îngrijirea acestora.