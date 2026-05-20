„Respiră liber”, campanie antifumat la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Renunțarea la fumat, beneficii pentru plămâni VIDEO
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Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu a lansat cea de-a noua ediție a campaniei antifumat „Respiră liber”. Evenimentul a coincis cu marcare Zilei Mondiale fără Tutun.

În cadrul campaniei, unitatea medicală le oferă celor interesați posibilitatea de a beneficia gratuit de spirometrii.

„’Prevenția este cea mai eficientă armă pe care o avem în lupta împotriva bolilor pulmonare. (…) Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru afecțiuni grave, iar renunțarea la acest obicei poate face diferența între boală și o viață sănătoasă. Invităm comunitatea să participe activ și să aleagă conștient pentru propria sănătate” a declarat Cristian Roman, managerul unității medicale, pentru Agepres.

Testul de spirometrie este ușor de realizat, iar rolul său este de a măsura capacitatea funcțională a plămânilor. Cu ajutorul său poate fi descoperit, în stadiu incipient, astmul bronșic. Campania se desfășoară în perioada 25 mai – 5 iunie.

 

Categorii: Exclusiv
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