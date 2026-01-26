Responsabilitatea din spatele succesului. Povestea medicului Flavian Arămitu

În spatele susccesului oricărui sportiv de performanță există oameni care-l susțin. Iar printre aceștia se numără și medicii. Dr. Flavian Arămitu este unul dintre acei medici, activând ca medic ortoped al echipei FCSB.

Dr. Flavian Arămitu a explicat în interviul acordat jurnalistei Ioana Maria Moldovan ce înseamnă această profesie pentru el.

„Îmi place să ajut oamenii să se simtă mai bine, să fiu alături de ei, să simtă să aibă pe cineva acolo care-i poate ajuta, să fiu de încredere, să operez, să am de aface cu sportivi de înaltă valoare, campioni” a mărturisit dr. Flavian Arămitu, ortopedul echipei de fotbal FCSB, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Fiecare intervenție se realizează în baza unui plan foarte bine stabilit pe care medicul Flavian Arămitu și echipa sa îl respectă în tocmai. Atunci când apar situații neprevăzute, întreaga echipă caută soluții pentru a reda starea de bine pacienților pe care îi tratează.

„Pot spune că-mi zic rugăciunea și îmi spun că totul trebuie să aisă bine. Planific totul dinainte, iar dacă ceva nu iese cum a fost planificat trebuie să știu că avem la îndemână soluțiile” mai spune dr. Flavian Arămitu, ortopedul echipei de fotbal FCSB, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.