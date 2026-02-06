Rețelele sociale, pericol pentru copii. Salvați Copiii România cere interzicerea lor în cazul minorilor mai mici de 13 ani

Într-o declarație publică, reprezentanții Organizației Salvați Copiii România cer autorităților să ia măsuri cu privire la accesul copiilor la rețelele sociale. Astfel, dse recomandă interzicerea accesului la aceste platforme pentru copiii sub 13 ani și accesul condiționat pentru cei cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.

„În anul 2025, linia de raportare operată de Salvaţi Copiii România în cadrul programului Ora de Net a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale cu abuz sexual asupra copiilor. Conform datelor europene, între 80 şi 90% dintre cele 60 de milioane de materiale de acest tip (84% în România) sunt generate de copiii înşişi. Vorbim despre imagini şi videoclipuri create de copii, adesea sub presiune, manipulare sau în necunoaştere a consecinţelor, care ajung să circule în reţelele de exploatare. De asemenea, nu trebuie să ignorăm vulnerabilităţile reale, în sensul că, în absenţa oricărei restricţii, copiii defavorizaţi (din mediul rural, care au abandonat şcoala ori care trăiesc în familii afectate de sărăcie şi excluziune socială) pot deveni ţinte mai uşoare ale riscurilor create de folosirea reţelelor sociale” arată Salvați Copiii România.

Organizația mai spune că, din datele colectate de Organizația Mondială a Sănătății în 2024 a reieșit faptul că 22% dintre copiii din România cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani au probleme din cauza utilizării excesive a rețelelor sociale. Este vorba despre fenomenul denumit sevraj psiholog, ce apare după întreruperea accesului la dispozitivele mobile.