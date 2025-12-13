Rețelele sociale, risc pentru psihicul copiilor. Ce spune psihologul Mihai Copaceanu

Într-un interviu acordat jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă, psihologul Mihai Copăceanu a vorbit despre decizia recentă a Australiei de a interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelel sociale.

Măsura are rolul de a proteja copiii de riscurile mediului online. Psihologul Mihai Copăceanu susține că accesul neîngrădit al copiilor la rețelele sociale este o greșeală.

Specialistul susține că în practica sa profesională a întâlnit multe cazuri ale unor copii dependenți de rețelele sociale. Mai mult, rețelele sociale îi fac pe copii mai agresivi, mai iritați și se adaptează greu la sarcinile obișnuite.

„A da telefonul, internetul şi accesul la reţelele de socializare în mod negrăniţat fără să ne abilităm copiii, fără să cunoască manualul de folosire şi riscurile reprezintă o gravă greşeală. Ca specialist în adicţii, lucrez săptămânal cu adolescenţi dependenţi de social media şi aplicaţii telefonice. La toate conferinţele şi congresele de psihologie, medicină şi alte specialităţi conexe, există un număr din ce în ce mai mare de comunicări şi de studii despre efectele novice ale abuzului de social media. Organizaţiile internaţionale şi cele naţionale precum UNICEF, Salvaţii Copiii şi Word Vision atrag atenţia repetat despre aceste riscuri şi noi ce facem? Nu luăm nicio măsură eficientă, în ciuda acestor date îngrijorătoare. Educaţia nu există nici în familie, nici în şcoală. Banalele prezentări ale unor specialişti sunt insuficiente” potrivit specialistului Mihai Copăceanu.

